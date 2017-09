Regio maandag, 18 september 2017

Jeu de boules spelen kan ook buiten de zomervakantie

Leeuwarden - Wie heeft er nooit een balletje gegooid op de camping? ‘s Zomers is jeu de boules op campings populair. Weinig mensen spelen het ook buiten de vakanties. Dat moet anders, vinden ze bij jeu-de-boulesclub Le Biberon in Leeuwarden.

De sfeer van een camping in Frankrijk is deze zaterdag niet helemaal na te bootsen op het terrein van jeu-de-boulesvereniging Le Biberon in het Leeuwarder Julianapark. De lucht is grijs en af en toe regent het. Voorzitter Hans Timmermans laat zich echter niet uit het veld slaan. ,,Het is een hartstikke leuke sport en we hebben een heel leuke vereniging.”

In het onderkomen van de club serveert Timmermans koffie. In 1983 was hij een van de mede-oprichters van Le Biberon. ,,We komen nu in actie om nieuwe leden te werven, zo vlak na de zomervakantie. Want eigenlijk snappen wij niet dat er niet meer mensen zijn die het spel ook na de zomervakantie spelen.” Eigenlijk is de naam jeu de boules ook niet correct. De sport heet officieel petanque. ,,In Frankrijk weet niemand waar je het over hebt als je jeu de boules noemt.”

Het terrein van Le Biberon ligt verscholen in het Julianapark. Wie niet weet dat het er is, zal het vanaf de weg ook niet zien. Dat blijkt ook als de heer Andelbeek zijn hoofd om de hoek steekt. Andelbeek woont in de buurt en heeft een folder over de open dag in de bus gekregen. ,,In de zomer speel ik het wel op de camping in Nunspeet en ik dacht: ik ga eens kijken.” Of hij daadwerkelijk lid wordt, is nog maar de vraag. ,,Ik biljart en schilder al, dus ik moet kijken of ik wel tijd heb voor nog een activiteit.”

Tijd hoeft geen probleem te zijn, legt Timmermans uit. De vereniging, die momenteel zo’n veertig leden heeft, speelt zowel recreatief als in competitieverband. Wat wel een probleem is, is de accommodatie. ,,Eigenlijk hebben wij een overdekte baan nodig. In Sneek hebben ze er een, en in Harlingen. Eigenlijk kan je niet zonder. We zien nu ook wel dat leden overstappen naar een andere vereniging.”

Het terrein van Le Biberon ligt verscholen in het Julianapark. Wie niet weet dat het er is, zal het vanaf de weg ook niet zien. Dat blijkt ook als de heer Andelbeek zijn hoofd om de hoek steekt. Andelbeek woont in de buurt en heeft een folder over de open dag in de bus gekregen. ,,In de zomer speel ik het wel op de camping in Nunspeet en ik dacht: ik ga eens kijken.” Of hij daadwerkelijk lid wordt, is nog maar de vraag. ,,Ik biljart en schilder al, dus ik moet kijken of ik wel tijd heb voor nog een activiteit.”

Gesprekken

Penningmeester Marcel te Sla schuift aan en valt Timmermans bij. ,,Er zijn wel gesprekken geweest met de gemeente, maar die hebben nog niks opgeleverd. Het hoeft geen grote hal te zijn, en ook niet luxe. We zouden zelfs hier wel willen bouwen, maar dat mag niet.”

Gedurende de dag komen af en toe belangstellenden voorbij. Jongeren zijn er niet bij. ,,En dat is jammer. Al snap ik wel dat jongeren niet

Reacties: