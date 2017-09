Regio maandag, 18 september 2017

Circusartiesten in spe tonen hun kunsten in Leeuwarden Leeuwarden - Wie is het grootste circustalent van Nederland? Veertien jonge artiesten uit heel Nederland streden zaterdag in Leeuwarden om deze titel, tijdens de eerste editie van de talentenwedstrijd Circus got Talent. In een volle grote zaal van schouwburg De Harmonie in Leeuwarden toonden de artiesten in de dop hun kunsten voor het oog van een professionele jury. Een van de juryleden was Pammy Boltini, de weduwe van de bekende circusdirecteur Tony Boltini. Van de vijftig acts en artiesten die zich hadden ingeschreven voor de wedstrijd, waren veertien geselecteerd voor de finale. Eén van de deelnemers bij deze eerste editie komt uit Fryslân: de veertienjarige Jente Visser uit Stiens van Circus Witova uit Hallum. Jente is een bijzondere deelnemer, want sinds juli mag hij zich wereldkampioen noemen. ,,Ja, maar niet met circus. Met de showband Takostu hebben wij tijdens het Wereld Muziek Concours in Kerkrade het onderdeel Marsparade gewonnen.” Een deel van de act van Jente bij Circus got Talent komt voort uit de traditie van showbands in de Verenigde Staten: het zogeheten colorguard, (ritmisch) bewegen en zwaaien met vlaggen, zwaarden of andere voorwerpen tijdens optredens. ,,Daar ben ik sinds mijn twaalfde mee bezig, ik zag toen een band met rifles (geweren, red.) optreden, en toen heb ik er ook een gekocht.” Kegels en ringen Maar een circus zou geen circus zijn zonder jongleer-act. En dus wisselt Jente de act met de rifles af met kegels en ringen. ,,Ik vind beide disciplines erg leuk”, vertelt hij. De jury was verdeeld na zijn optreden. Terwijl het ene jurylid hem prees voor de originaliteit en het jongleren eigenlijk overbodig vond, stelde een ander juist de combinatie zo leuk te vinden. Jente, die zijn act helemaal zelf samenstelde, koos bewust voor de combinatie, vertelde hij na zijn optreden. ,,Colorguard is heel origineel, dat zie je hier niet veel. En het jongleren vind ik gewoon heel leuk.” Uiteindelijk viel Jente niet in de prijzen. Een circusschool uit Tilburg ging er met de hoofdprijs vandoor. ,,Jammer, maar het was een superleuke ervaring en daarom deed ik mee.” Wat een groot verschil is met de deelname aan het WMC in Kerkrade. ,,Toen gingen we echt voor de titel, om te winnen.” Of hij in de toekomst een loopbaan in het circus wil, dat weet Jente nog niet. ,,Soms droom ik er wel van om in een showband in de Verenigde Staten op te treden. Maar ik weet niet of het ooit zover zal komen. Het blijft zeker een hobby.”

