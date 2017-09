Regio zaterdag, 16 september 2017

Moordzaken leggen druk op recherche

Leeuwarden Het rechercheteam Fryslân kan niet alle zaken oppakken na het grote aantal geweldsmisdrijven van de laatste maanden. Dat zegt Wessel Veenstra, teamchef van de districtsrecherche Fryslân.

Sinds 22 juni van dit jaar waren er zes misdrijven in de provincie waarbij zes mensen het leven lieten. “Als recherche hebben we in korte tijd heel veel heftige zaken en dat legt een groot beslag op onze capaciteit”, aldus Veenstra.

Het rechercheteam moet daarom “stevige keuzes” maken in wat er wel en niet opgepakt wordt, aldus Veenstra. “Die keuzes maken we samen met het Openbaar Ministerie. Kleinere zaken, maar ook onderzoeken naar bijvoorbeeld grootschalige fietsendiefstal of georganiseerde voertuigdiefstal moeten we even laten liggen en sommige andere onderzoeken moeten we even stop zetten.”

Zes incidenten

Hoeveel zaken de afgelopen tijd al dan niet tijdelijk zijn blijven liggen, kan Veenstra niet zeggen. “Dat zou een slag in de lucht zijn. Maar de afgelopen week waren het er een stuk of vijf, zes.”

Om de capaciteit van de recherche in Fryslân op peil te houden, hebben de teams van Groningen en Drenthe inmiddels zo’n tien rechercheurs ‘uitgeleend’.

In volgorde van tijd vonden er in Fryslân sinds 22 juni zes dodelijke geweldsincidenten plaats. Op 22 juni kwam in Leeuwarden een vrouw om het leven bij een familiedrama. Op 5 augustus liet een 43-jarige bewoner van een pension het leven bij een ruzie. Een andere bewoner raakte gewond.

In de nacht van 8 op 9 augustus werd Tjeerd van Seggeren dodelijk verwond aangetroffen in een weiland bij De Westereen. In Heerenveen werd op 15 augustus een zestigjarige man doodgestoken, zijn zoon raakte gewond. In Oosterwolde kwam een 51-jarige man om het leven bij een schietpartij in de nacht van 26 op 27 augustus. Afgelopen dinsdag werd een 31-jarige vrouw dood aangetroffen in haar woning in Franeker.

In de zaken in Leeuwarden, Berltsum, Heerenveen en Oosterwolde heeft de politie verdachten aangehouden. In de zaken in De Wester-een en Franeker nog niet.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 16 september

Reacties: