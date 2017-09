Regio zaterdag, 16 september 2017

Lauwers toeristisch benutten?

Niet als het aan boer Veenstra ligt

Stroobos - Las-ie het nou goed? Achtkarspelen kijkt wéér naar de recreatiemogelijkheden van De Lauwers? Daar komt niets van in, stelt melkveehouder en grondeigenaar Jan Veenstra uit Doezum bij deze.

Veenstra viel bijna van zijn stoel, toen hij deze week de krant opensloeg. Op verzoek van de gemeenteraad had het college van B en W gekeken naar de recreatieve mogelijkheden van De Lauwers. Uitkomst: Achtkarspelen neemt contact op met buurgemeenten Grootegast en Zuidhorn om te brainstormen over ideeën en subsidiemogelijkheden.

Met hém had de gemeente echter niet overlegd. En ook niet met de andere grondeigenaren van het cultuur-historisch interessante rivier. Of, riviertje? “It is eins mear in sleat.” Veenstra kan zich niet indenken dat het interessant is voor fietsers om bij zo’n klein watertje te tuffen. Ook al is deze sloot dé officiële grens tussen Fryslân en Groningen.

Maar daar gaat het niet om. De ergernis zit in het feit dat niemand van de gemeente bij Veenstra is geweest of naar zijn mening heeft gevraagd. En dat is niet de eerste keer. Zeker twee keer eerder kwam bij de gemeente Achtkarspelen het idee opborrelen om de ‘toeristische mogelijkheden van De Lauwers’ te benutten.

