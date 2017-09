Regio zaterdag, 16 september 2017

Precariomeevaller voor Heerenveen Heerenveen - Het gerechtshof van Amsterdam heeft de gemeente Heerenveen in het gelijk gesteld in de precariobelastingszaak tegen netbeheerder Liander. Dat levert de gemeente een meevaller van 10,4 miljoen euro op, omdat ze dat nu niet hoeft terug te betalen aan Liander. De gemeente heft sinds 2011 belastingen op kabels en leidingen in en boven gemeentegrond. Liander nv maakte daar bezwaar tegen. Vanwege de juridische procedures kon de precariobelasting die de gemeente van 2011 tot en met 2016 inde, niet aangewend worden. In december 2016 werd de gemeente al in het gelijk gesteld over belasting op gasleidingen, goed voor 4,5 miljoen euro. Deze week stelde het hof de gemeente ook in het gelijk over de elektriciteitskabels, goed voor nog eens 7,5 miljoen euro. Daarvan kon 7,2 miljoen euro niet aangewend worden, net als de 4,5 miljoen euro. De 10,4 miljoen euro die vrijkomt gaat naar de reserves. Vijf miljoen van de belastingen is reeds gebruikt. De gemeente mag nog tot 2022 precariobelasting heffen op de leidingen, wat zo’n 1,9 miljoen euro per jaar oplevert. Daarna wordt het landelijk afgeschaft. Het college van B en W doet de gemeenteraad in de begroting voor 2018 een voorstel over hoe wordt omgegaan met de belasting tot en met 2021. Overeenkomst Eerder werd de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf in vergelijkbare zaken al in het gelijk gesteld. Niet alle Friese gemeenten heffen overigens precario op gasleidingen en elektrische leidingen. Precarioheffing op waterleidingen wordt in Fryslân niet geïnd. Dat komt mede door een oude overeenkomst met NV Waterleiding Friesland, de rechtsvoorganger van Vitens. Daarin is volgens Vitens bepaald dat de gemeente een te heffen bedrag moet terugbetalen.

