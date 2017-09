Regio zaterdag, 16 september 2017

Tijd voor skūtsjefeest: oude Rot is jarig Rottevalle - Met zijn honderddertig jaar is De Rot het oudste skūtsje van Fryslān. Het driedaagse evenement Small Sail haalt daarom muziek, theater, een nautische markt en nog meer skūtsjes naar Rottevalle om deze verjaardag uitbundig te vieren. Zestien skūtsjes kwamen gistermiddag het haventje van Rottevalle binnenzeilen vanwege Small Sail – “small’ as yn Smellingerlān en as yn 'lyts", verklaart medeorganisator Joke van der Zwaag. Maar zo lyts is het evenement ook weer niet. Drie dagen lang viert zo’n beetje het hele dorp de verjaardag van de Rot. Honderddertig is niet het meest voor de hand liggende jubileumjaar om te vieren, maar vijf jaar geleden was skūtsje De Rot er nog niet klaar voor. “Doe wiene wy noch dwaande om de boel op te lapjen en as wy op ālle 150 wachtsje moatte, dan binne wy sels hast hūndert”, gniffelt Van der Zwaag, zelf een fervent skūtsjezeilster. “De Rot is it earste izeren skūtsje dat yn Fryslān boud is en dźrmei is it fuort ek it āldste oarspronklike skūtsje dat noch fart”, weet medeorganisator Koop Hoekstra, tevens voorzitter van de watersportvereniging. Twee Rottevalster kasteleins lieten het bouwen in 1887, ter vervanging van houten exemplaren. Het skūtsje voer tweemaal weeks op Leeuwarden met onder meer boter en groente en kwam dan met allerlei producten voor de plaatselijke middenstand terug. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 16 september

