Booteigenaren in Dokkum vrezen ‘levensgevaarlijke’ nieuwe brug Welke boottoerist rekent op een brug die net wat lager is dan alle andere bruggen? Het was gistermiddag een van de argumenten tegen de fietsbrug over het Dokkumer Grutdjip. Bij de bezwarencommissie bleek dat vooral de hoogte op bezwaar stuit. Theo Klein Dokkum Inwoners van Dokkum hebben wat met bruggen. Er was verzet van omwonenden tegen de sloop van de fietsbrug in de Reigerstraat. De afsluiting van de Schreiersbrug voor fietsers viel ook in verkeerde aarde. Maar ook het alternatief van de gemeente voor de Schreiersbrug roept de nodige bezwaren op. De brug over het Dokkumer Grutdjip bij de Dongeradyk, die overigens al klaar had moeten zijn, zou te laag zijn voor plezierbootjes. En hij bederft bovendien het woongenot. Waarom een brug bouwen met een hoogte van 2,73 meter, terwijl van Lemmer tot het Lauwersmeer alle bruggen een doorvaarthoogte van drie meter hebben? Dat vroeg Yfke Pols, voorzitter van de Watersportvereniging Dokkum, zich gistermiddag af. “Het is levensgevaarlijk. Overal is het drie meter, ook de Schreiersbrug die je net bent gepasseerd, en dan vlak voor Dokkum is de laatste brug 27 centimeter lager. Dat is een rothoogte. Wie rekent daarop? En voordat die hoogte in de vaarboeken is opgenomen, ben je twee jaar verder.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 15 september 2017

