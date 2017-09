Regio donderdag, 14 september 2017

Drachten boos over passeren nieuw busstation Drachten - De snelbus tussen Drachten en Groningen rijdt het nieuwe Transferium Oost in Drachten voort-aan voorbij. Het OV-bureau Groningen Drenthe, dat verantwoordelijk is voor deze buslijn, heeft het busstation bij Ureterpvallaat geschrapt als halteplaats omdat het aandoen hiervan te veel tijd kost. De gemeente stelt in een bezwaarschrift dat het besluit de belangrijke rol van het nieuwe busstation ondergraaft. Het gaat om buslijn 314, die twee keer per uur rijdt tussen Drachten en Groningen. Deze lijn heeft dagelijks zo’n duizend instappers in Drachten. In december werd het toen nieuwe busstation opgenomen in de dienstregeling. Daar stappen nu naar schatting dagelijks zo’n 250 mensen in. Volgens de Groningers kost het aandoen van het busstation nu zo’n vijf minuten. Dat zou te veel tijd zijn in het kader van de gehele dienstregeling van de snelbus. Het OV-bureau stelde voor om weer een halte te creëren aan de doorgaande weg Ureterpvallaat, waar de halte vorig jaar juist is weggehaald. Het veranderen van de voorrangssituatie op de rotonde was een tweede optie. De voorrang voor fietsers zou zorgen voor opstoppingen. Toen Smallingerland beide oplossingen afwees, besloot het bureau de halte geheel te schrappen. De gemeente is daar boos over. In een bezwaarschrift wijst ze erop dat de belangrijke rol van het nieuwe transferium nu wordt ondergraven. De gemeente stelt een bezwaarschrift te sturen ‘om de ernst en het belang van de kwestie te benadrukken’. Woordvoerder Jorne Bonte van het OV-bureau zegt dat er nog wel mogelijkheden zijn om de situatie aan te passen, maar dan moet de inrichting van het transferium worden aangepast. Daarover overleggen de partijen nog.

