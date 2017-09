Regio donderdag, 14 september 2017

Oud raadhuis Wolvega gehavend door brand Wolvega - Het Centrumplein in Wolvega is deels afzet wegens de gevolgen van de brand in het voormalige gemeentehuis in Wolvega. Er is instortingsgevaar voor het monumentale pand aan de Heerenveenseweg door de brand van dinsdagavond en de harde wind van gisteren. Het losgekomen puin verwaait en kan een gevaar opleveren voor voorbijgangers. Het negentiende-eeuwse pand raakte zwaar beschadigd door de brand. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Die kan nog niet onderzocht worden omdat het pand vanwege het instortingsgevaar niet betreden kan worden. In hoeverre het pand behouden kan blijven, is om die reden ook nog niet bekend. De gemeente Weststellingwerf gaat daar wel onderzoek naar doen. Het gebouw is een van de weinige monumenten in het dorp en geldt als beeldbepalend. Het gebouw uit 1835 is sinds 1980 niet meer in gebruik als gemeentehuis. In het pand zitten nu vier appartementen, een pizzeria, een kapsalon en een christelijke boek- en cadeauwinkel. Alle huurders en klanten konden tijdig het pand verlaten, mede omdat omstanders en bewoners hen waarschuwden. Vier mensen werden ter plaatse door ambulancepersoneel onderzocht omdat zij rook hadden geïnhaleerd, maar zij hoefden niet naar het ziekenhuis. De bewoners van de appartementen kunnen voorlopig niet naar huis. Ze slapen vooralsnog bij vrienden of familie of in hotels. Ook met de ondernemers wordt nog gesproken. Meer hierover in de papieren krant van 14 september 2017

