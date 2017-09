Regio donderdag, 14 september 2017

Weinig schade door vroege herfststorm Leeuwarden - Gezien de harde wind en vele regenbuien viel het gisteren met de schade in Fryslân tijdens de eerste herfststorm van dit jaar erg mee. Uit heel Noord-Nederland kreeg de politie zo’n driehonderd meldingen. Daarbij ging het vooral om afgewaaide takken, een paar omgewaaide bomen en weggewaaide dekzeilen. In Burgum is een zeilbootje gezonken en aan de Altenastreek in Dokkum viel een boom op een woning. Het verkeer had ook last van de storm. Zo kantelde een aanhanger van een vrachtwagen om op de A32 bij Akkrum en werd het treinverkeer tussen Heerenveen en Leeuwarden gehinderd door een omgewaaide boom op het spoor bij Hoogeveen. Ook vielen diverse afvaarten van en naar de Waddeneilanden uit en werden bruggen en sluizen in Súdwest-Fryslân tijdelijk niet bediend. Op de Noordzee boven de Waddeneilanden was de wind soms zo hard dat de turbines van het onlangs geopende windpark Gemini een paar uur stil stonden. “Bij windkracht 7 met 25 meter per seconden draaien de turbines volle bak. Maar met windsnelheden boven de dertig meter per seconden stoppen de wieken automatisch”, legt woordvoerder Judith Achterberg uit. Voor het windpark was de eerste forse storm spannend, maar het ging volgens haar prima. “De turbines zijn ook op aerodynamica gebouwd, dus ze moeten ertegen kunnen. Deze storm is ook niet te vergelijken met de orkaan Irma. Daar waaide het drie keer zo hard.” Meer hierover in de papieren krant van 14 september 2017

