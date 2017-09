Regio woensdag, 13 september 2017

Mobieltjes verraden aantal bezoekers Leeuwarden Het aantal bezoekers van Culturele Hoofdstad wordt mogelijk gemeten op basis van de data van telefoonproviders. De gemeente Leeuwarden, de provincie Fryslân en Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) zien dat als een serieuze optie. Providers als Vodafone stellen - tegen betaling - de data beschikbaar van de mobiele telefoons die zich op een bepaald tijdstip in een bepaald gebied bevinden. Op die manier is een vrij nauwkeurige schatting te maken van het aantal mensen dat bij een evenement als de opening van LF2018 of het schouwspel van de Reuzen aanwezig is in de Leeuwarder binnenstad. De data worden anoniem aangeleverd, benadrukt wethouder Sjoerd Feitsma van de gemeente Leeuwarden. Die gemeente heeft een keer eerder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om met data van telecomproviders mensenmassa’s te meten. Dat was bij Serious Request in december 2013. Het instrument werd toen ook ingezet voor ‘crowd-control’. Ook het inzetten van wifi hotspots in het centrum van Leeuwarden is een mogelijkheid om een beeld te krijgen van het aantal bezoekers bij een gratis evenement. Daarbij wordt gemeten hoeveel telefoons contact maken met een hotspot. Gecombineerd met camerabeelden geeft ook dat een vrij nauwkeurig beeld van het aantal bezoekers aan een evenement. Of de gegevens van telecomproviders daadwerkelijk gebruikt gaan worden, is nog niet duidelijk. Aan het gebruik van de - geanonimiseerde - data is een kostprijs verbonden. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 13 september

