Regio woensdag, 13 september 2017

Friese jongere krijgt nog vaak drank mee Leeuwarden - De leeftijdsgrens voor het kopen van alcohol wordt in de meeste gevallen in Fryslân nog niet goed nageleefd. Bij 52 procent van de aankooppogingen door jongeren onder de achttien lukt het nog om alcohol mee te krijgen. Dit blijkt uit onderzoek van het platform Nuchtere Fries, waarbij onder andere GGD Fryslân en alle Friese gemeenten zijn aangesloten. Bij het onderzoek werden zeventienjarige jongeren als ‘mystery guests’ op pad gestuurd om drank te kopen bij onder andere supermarkten en cafetaria’s. In totaal werden er tussen april en juni 981 aankooppogingen gedaan bij 580 verkooppunten. “Helaas slagen een op de twee aankopen van alcohol die door minderjarige Friezen worden gedaan nog steeds”, zegt programmaleider Marijke Hagedoorn van GGD Fryslân. “Alcohol schenken onder de zestien was jarenlang de norm. Het veranderen van deze norm is een proces van lange adem.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 13 september

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties