Economie woensdag, 13 september 2017

Molensteen Friesland Bank bezorgt Rabo een boekwinst Leeuwarden - De verkoop van het aandelenpakket in de Bossche vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen heeft Rabobank gisteren 100,6 miljoen euro opgeleverd. Rabo verkreeg het belang bij de inlijving van Friesland Bank in 2012. Het bezit van de aandelen werd de Friese bank juist fataal. Rabobank stopt de verkregen middelen, die zijn opgebracht door 75 institutionele beleggers, in de kluis om zo de kapitaalbuffer verder te verstevigen. De verkoop past binnen de plannen om kapitaal vrij te maken door bezittingen die niet tot de kernactiviteiten behoren, te gelde te maken. Een klein jaar geleden werd ook al een plukje aandelen verkocht, goed voor een belang van 2,3 procent. Het afgelopen jaar is Van Lanschot Kempen op de beurs een stuk meer waard geworden. Volgens Rabobank belonen beleggers de keuzes die het bedrijf heeft gemaakt. Waar Van Lanschot voorheen gold als een exclusieve bank voor miljonairs en familiebedrijven, richt de firma zich tegenwoordig hoofdzakelijk op vermogensbeheer voor particulieren, met een veel bredere doelgroep. Rabobank-woordvoerder Hendrik-Jan Eijpe: “De marktomstandigheden maken dat we het belang nú verkopen.” Dat de koers recent een sprong heeft gemaakt komt ook doordat Delta Lloyd vorig jaar zijn belang van 30 procent in Van Lanschot verkocht. Dat aandelen verhandelbaar worden, geeft de koers meestal een impuls. De beleggers die Rabobank van haar aandelen hebben afgeholpen, hebben 25,10 euro per stuk betaald. Dat betekent een korting van een kleine 5 procent op de slotkoers van maandag. De koers ligt wel bijna een kwart hoger dan op 2 april 2012, de dag dat oud-directeur Kees Beuving van Friesland Bank het personeel meedeelde dat de zelfstandigheid moest worden opgegeven. Het aandelenpakket is zo in 5,5 jaar twintig miljoen meer waard geworden, bevestigt woordvoerder Eijpe. “Rabobank heeft wel elk half jaar het belang moeten herwaarderen, maar als je het over de loop der jaren bekijkt heeft het een boekwinst opgeleverd.” Daarmee is het verlies dat Friesland Bank op de aandelen boekte overigens niet goedgemaakt. Op het totale aandelenpakket van 23 procent - ruwweg de helft ging bij overname naar Rabo, de andere helft naar Stichting Friesland Bank - werd in 2010 en 2011 tezamen tweehonderd miljoen afgeboekt. Samen met forse afslagen op grote kredieten en op compensabele verliezen, bezorgde dat Friesland Bank in 2011 een verlies van 350 miljoen euro. Dat kon de bank niet dragen. Kapitaaleisen Friesland Bank heeft lang geprobeerd het aandelenpakket Van Lanschot - dat in 1995 werd gekocht en in 2006 een koers van ruim 85 euro bereikte - te verkopen, maar er kwam geen koper met een redelijke bod. De verkoop was wel noodzaak. Nieuwe bankregels eisten namelijk dat er een forse buffer moest staan tegenover een belang in een andere financiële instelling. En die had de bank niet. Vooral een belang boven de 10 procent vraagt meer kapitaal in kas. “Dat we het belang vorig jaar al van 12 naar onder de 10 procent hebben gebracht, was daarom gunstig voor onze kapitaalratio’s,” zegt woordvoerder Eijpe. “Dat we nu het restant hebben verkocht, heeft daar nauwelijks invloed op.”

