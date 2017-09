Regio dinsdag, 12 september 2017

Grand café of kindcentrum in gemeentehuis Stiens Leeuwarden - Voor het gemeentehuis in Stiens zijn drie plannen: een kindcentrum, een grand café met zorgwoningen en een grand café met luxe appartementen. De plannen zijn gisteravond gepresenteerd in De Skalm voor zo’n tweehonderd mensen. Het gemeentehuis van Leeuwarderadeel, midden in het centrum van Stiens, komt per 1 januari leeg te staan omdat Leeuwarderadeel bij Leeuwarden wordt gevoegd. De meeste reacties lokte het plan van de gemeente uit. Zo waren er vragen over de parkeergelegenheid en de behoefte van een van de drie basisscholen om in zo’n kindcentrum te stappen. Volgens een ambtenaar is de belangstelling vanuit de scholen aanwezig. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 12 september.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties