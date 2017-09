Regio dinsdag, 12 september 2017

Friese bestuurder is te lief voor Den Haag Leeuwarden - Friese politici en ambtenaren moeten minder bescheiden zijn en zich meer in Den Haag en in Brussel laten zien. Dat was de boodschap van Leeuwarder burgemeester Ferd Crone en commissaris van de Koning Arno Brok tijdens de viering van het honderdjarige bestaan van de Vereniging Friese Gemeenten (VFG), gisteren in De Harmonie in Leeuwarden. Zo’n 150 Friese bestuurders, onder wie burgemeesters, wethouders en raadsleden, waren aanwezig. “De VFG moet op haar tellen passen”, waarschuwde Crone. “We zijn hier vanuit Fryslân soms te lief. We zouden moeten zorgen dat we als VFG aan de onderhandelingstafel zitten voor het nieuwe regeerakkoord, want wat ik daarover hoor, is niet hoopgevend.” De burgemeester wees erop dat een nieuw kabinet lijkt in te zetten op lastenverlichting, het opvangen van tegenvallers en van stijgende zorgkosten. Hij vroeg zich af of gemeenten genoeg financiële speelruimte van het rijk overhouden om hun groeiende takenpakket goed uit te voeren. “De decentralisatie op het sociale domein blijft veel aandacht eisen.” Crone noemde de energietransitie als een volgende grote taak voor het samenwerkingsverband van Friese gemeenten. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 12 september

