Regio maandag, 11 september 2017

Minister: kiezen welke wrakken we beschermen Leeuwarden - Nederland zal moeten kiezen welke historische scheepswrakken aan de Nederlandse kust het wil behouden. Dat antwoordt minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) op vragen van leden van de Tweede Kamer over het verdwijnen van het maritieme erfgoed in de Nederlandse kustwateren. Verschillende wrakken dreigen te vergaan als gevolg van erosie, door veranderende zeestromingspatronen. De vijf kustprovincies, waaronder Fryslân, stuurden recent een brandbrief aan de minister waarin gevraagd werd om actie om de wrakken te beschermen. Bussemaker schrijft dat het onvermijdelijk is dat sommige wrakken zullen verdwijnen. Onderzoek onder water is kostbaar en ook is het de vraag wat er met al het vondstmateriaal moet gebeuren. Ze is inmiddels al met de provincies in gesprek om te kijken wat keuzecriteria kunnen zijn om een wrak wel of niet te onderzoeken. Ook Rijkswaterstaat en koepels van amateurduikers worden bij dit overleg betrokken. Er lopen op dit moment meerdere proeven waarbij amateurduikers en het rijk samenwerken om de toestand van de wrakken te bestuderen en om waardevolle historische voorwerpen te bergen. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 11 september

