Regio maandag, 11 september 2017

FVC verwacht verhuisaanbod Leeuwarden - Voetbalclub FVC wil best praten over verhuizing naar een nieuw sportcomplex. Maar dan moet de gemeente Leeuwarden wel met een goed aanbod komen én de leden moeten akkoord gaan, zo benadrukt voorzitter Jaap Vosman. FVC speelt sinds een jaar of acht op sportpark Wiarda in Zuiderburen, net als Blauw Wit’34. Door de groei van de verenigingen is het sportcomplex te klein geworden. Een mogelijke uitbreiding met drie extra velden zou ten koste gaan van woningbouw. Leeuwarden zet daarom in op een verhuizing van FVC naar een nieuw sportcomplex, aan de andere kant van de Overijsselselaan, ter hoogte van de McDonald’s in Goutum. Dat gebied wordt de komende jaren ontwikkeld, waardoor er nu ruimte is voor een nieuw, toekomstbestendig sportcomplex. Blauw Wit heeft meteen laten weten dat over een verhuizing niet te praten valt, voor FVC ligt dat anders. De gemeenteraad van Leeuwarden spreekt vanavond voor het eerst over het voorstel. Uitbreiding van het Wiarda kost de gemeente 3,7 miljoen euro, een nieuw complex bijna zes miljoen, inclusief de verhuizing. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 11 september

