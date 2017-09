Regio maandag, 11 september 2017

Arno Brok: meer rijksgeld naar cultuur Leeuwarden - Om een goede en vitale infrastructuur voor kunst en cultuur te realiseren in de Randstad én de provincies moet het rijk meer geld vrijmaken voor deze sector. Dat zei Arno Brok, commissaris van de Koning in Fryslân, gisteren in het tv-programma Buitenhof. Hij was daar voor een tweegesprek met acteur Gijs Scholten van Aschat, de nieuwe voorzitter van de Akademie van Kunsten. De afgelopen kabinetten hebben fors op cultuur bezuinigd. Veel van die bezuinigingen zijn volgens Brok met succes opgevangen door gemeenten en provincies. Maar het rijk heeft zich volgens hem “onttrokken aan rijksafspraken om te zorgen voor een goede vitale infrastructuur voor kunst en cultuur in het hele land, ook buiten de Randstad”. Hij hoopt dat het nieuwe kabinet weer zijn verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat er in de regio een vitale culturele infrastructuur gewaarborgd blijft. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 11 september

