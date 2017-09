Economie maandag, 11 september 2017

Energiewacht wil slimmemetermonteurs Leeuwarden - Energiewacht Groep in Leeuwarden breidt op korte termijn uit van 55 naar 75 personeelsleden. De twintig nieuwe monteurs en kantoormedewerkers gaan zich bezig houden met het plaatsen van slimme meters in de provincie. Energiewacht legt de slimme meters aan in opdracht van drie netwerkbedrijven. De meters geven snel (digitaal) inzicht in het energieverbruik en moeten zo helpen bij besparing. Daarnaast is de slimme meter noodzakelijk voor het terugleveren en salderen van zelf opgewekte stroom van bijvoorbeeld zonnepanelen. Het project loopt enkele jaren. Energiewacht werft de nieuwe werknemers onder meer in samenwerking met de gemeente Leeuwarden en het UWV. Bijstands- en WW-gerechtigden moeten zo een kans krijgen. “Het is voor ons type bedrijven lastig goed gekwalificeerde mensen aan te trekken, terwijl ons bedrijf alleen maar groeit”, zegt algemeen directeur Auke Peringa. “Om die reden kiezen we ervoor ook kansen te bieden voor medewerkers die misschien nog niet alle diploma’s hebben, maar wel erg gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan.” Energiewacht verhuisde begin dit jaar van Gorredijk naar Leeuwarden. Het oude kantoor was al een tijdje te ruim nadat na de fusie van Gaswacht Friesland met Energiewacht Groep in 2010 het management en verschillende ondersteunende diensten naar Zwolle verhuisden. Energiewacht heeft zes vestigingen in de bovenste helft van het land en 280 medewerkers aan de slag.

