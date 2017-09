Regio zaterdag, 9 september 2017

Praten over zelfdoding kan een groot verschil maken

Emmeloord - Jan van Wieren verloor op 15 oktober 2006 zijn zoon door zelfdoding. Als voorzitter van de Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Friesland probeert hij het taboe op suïcide te doorbreken. “De meeste mensen met suïcidale gedachten willen niet dood.”

“Er is geen dag dat ik niet aan Jeroen denk”, zegt Jan van Wieren (61) halverwege het gesprek dat plaatsvindt in een gezinswoning in Emmeloord. Door de grote raampartijen valt overvloedig zonlicht naar binnen. Aan de muur hangt een foto van de drie kleinkinderen, geboren na de zelfdoding van Jeroen. Van Wieren: “Jeroen zou een heel leuke oom zijn geweest, dat weet ik zeker.”

Op de keukentafel ligt een foto van Jeroen. En de rouwkaart die na zijn overlijden is verstuurd. De tekst is kraakhelder: ‘Ondanks zijn guitige snoet, ondanks zijn sprankelende ogen, ondanks zijn brede lach, ondanks zijn vele vrienden, ondanks ons, zijn naaste familie, vond Jeroen het leven zwaar, te zwaar, daarom is hij eruit gestapt.’

Jaarlijks overlijden in Nederland bijna negentienhonderd mensen als gevolg van suïcide. Als voorzitter van de Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Friesland probeert Van Wieren het taboe op suïcide te doorbreken. “Dat is hard nodig, zowel voor mensen met suïcidegedachten als voor nabestaanden.”

Wie het sterke vermoeden heeft dat het helemaal niet goed gaat met iemand moet dat bespreekbaar maken, vindt de voorzitter van de stichting. “Durf vragen te stellen, ook over een mogelijke doodswens. Zodra die gedachte benoemd is, valt er in veel gevallen een last van mensen af en gaan ze weer deelnemen aan het leven. Dan is er al veel gewonnen, al weet ik natuurlijk heel goed dat je zelfdoding echt niet altijd kunt voorkomen.” Het herkennen van signalen van suïcidale gedachten, het praten daarover en doorverwijzen naar passende hulp zijn de belangrijkste doelen van het platform suïcidepreventie, waarvan Van Wieren ook lid is. Dit platform is nauw betrokken bij de organisatie van de preventiecampagne ‘Stel de vraag van je leven’, die op 4 september in Fryslân is begonnen.

Jan van Wieren is blij dat hij iets kan doen voor nabestaanden van mensen die suïcide hebben gepleegd. Hij zet zich ook met hart en ziel in voor preventie. “Het is onvoorstelbaar wat Jeroen en ons is overkomen. Maar het overkomt veel meer mensen. Dat gun ik niemand. Het is heel zwaar.”

Wilt u hulp, voor uzelf of een ander? Bel 0900-0113 (24 uur per dag bereikbaar)

