Regio zaterdag, 9 september 2017

GGZ Friesland in de clinch met Zilveren Kruis

Leeuwarden - GGZ Friesland overweegt om verzekerden van verzekeraar Zilveren Kruis (ZK) in de toekomst te weigeren. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg zegt nog een kleine drie miljoen euro tegoed te hebben van de verzekeraar.

“We zijn nog in gesprek, maar als we er niet uitkomen, is een opnamestop inderdaad een mogelijkheid”, aldus woordvoerder Louwra Weisfelt. Zij benadrukt dat het niet gaat om crisiszorg. “Dat leveren we uiteraard.”

Het probleem is dat GGZ Friesland al jaren meer zorg levert aan de verzekerden dan Zilveren Kruis wil vergoeden. Weisfelt: “Het inkoopplafond is te laag waardoor wij in de problemen komen.”

De Friese instelling is niet de enige die in de clinch ligt met Zilveren Kruis. De Zeeuwse GGZ-instelling Emergis dreigt de maatregel per 1 oktober in te voeren als ZK niet over de brug komt met meer geld.

In 2014 was de overschrijding van GGZ Friesland op het gestelde zorgplafond 1,7 miljoen. In 2015 en 2016 gaat het om ongeveer zes ton en ook in 2017 loopt de instelling waarschijnlijk zo’n zes ton mis. Weisfelt: “Zilveren Kruis is ons weleens met kleine bedragen tegemoetgekomen, maar we schieten er nog steeds bij in.” Het grootste probleem is dat de problematiek van de patiënten complexer is geworden, waardoor behandelingen meer tijd vergen dan vroeger.

GGZ Friesland heeft ongeveer achthonderd patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis. De onenigheid over de financiën spelen nog bij één andere partij. “Maar daar zijn we nog mee in gesprek. Ik ga dus ook niet zeggen om welke partij het gaat.”

