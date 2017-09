Economie zaterdag, 9 september 2017

‘Fabriek Oranje Nutrition zal worden afgebouwd’ Heerenveen - ‘Hier oefent Botec BV haar retentierecht uit’ Achter de hekken waarop dit witte tekstbordje met zwarte letters met tie rips is vastgemaakt, staat een casco van een babymelkpoederfabriek die al af had moeten zijn. Aannemer Botec Bedrijfsruimtebouw uit Nunspeet heeft echter een conflict met de Chinese investeerder over betalingen en planning van de fabriek op IBF Heerenveen en wil van het contract af. “Het is ontzettend jammer dat het zo loopt. We hadden natuurlijk gehoopt dat er rond deze tijd een goed draaiende fabriek zou staan met werk voor 60 tot 65 mensen”, reageert burgemeester van Heerenveen Tjeerd van der Zwan. “Maar blijkbaar is er toch een groot probleem tussen de Chinese investeerder en bouwer Botec.” Achtduizend vierkante meter groot moest de melkpoederfabriek worden. In oktober 2015 werd de eerste paal geslagen en was de planning dat er binnen een jaar al activiteit zou zijn. De babymelkpoeder was bestemd voor Chinese ouders. Die mogen sinds 2014 twee kinderen krijgen in plaats van één. Oranje Nutrition wilde in dat gat springen met betrouwbare Nederlandse voeding. China zelf kent nogal wat schandalen met vervuilde producten. Nu, twee jaar na de eerste heipaal, is het conflict tussen Oranje Nutrition, een Nederlandse bv van Anhui Fortune Investment uit het Chinese Hefei, over het project van dertig miljoen euro geëscaleerd. Meer vandaag in het Friesch Dagblad

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties