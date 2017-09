Regio vrijdag, 8 september 2017

Oldeberkoop plukt nu nog vruchten van verdwenen co÷peratieve bank Oldeberkoop - Oldeberkoop is een kunstwerk rijker dat niet alleen de kracht van samenwerken wil verbeelden, maar zichzelf ook gaat terugverdienen, denkt Sjoerd Stienstra voorzitter van de Kring van Bercoop. Bij het krieken van de dag werd gisteren het monument De Co÷peratieve Gedachte van de Leeuwarder kunstenaar Beb Mulder in het Koepelbos bij Oldeberkoop geplaatst. Er moest een telekraan aan te pas komen om het gevaarte van ruim zeven meter hoog, vijf meter breed en met een gewicht van meer dan 7000 kilo op het eilandje in de bosvijver te krijgen. Het beeld is een geschenk van de Stichting Bercoop Fonds, die namens de Kring van Bercoop het geld beheert dat in 2006 vrijkwam bij de verkoop van de aandelen van de Bercoop Bank aan de, ook inmiddels verdwenen, Friesland Bank. De Bercoop Bank ontstond in 1902 als Co÷peratieve Voorschot- en Spaarbank. De bank regelde geldzaken voor boeren en burgers rond Oldeberkoop. In de jaren negentig van de vorige eeuw breidde de bank de werkzaamheden uit met een verzekeringstak en kapitaalbeheer. Ook in de nieuwe vorm bleek de bank echter toch te klein en werd ze in 2006 door de Friesland Bank overgenomen. Net op tijd, stelt Stienstra, want met de bankencrisis die twee jaar later uitbrak had de bank bij wijze van spreken geld moeten meenemen om te worden overgenomen. Bijna 70 procent van het geld komt terecht in het kerngebied van de stichting, dat ligt tussen Makkinga, de spoorlijn tussen Wolvega en De Blesse en het riviertje De Tsjonger. Lees het hele artikel in de papieren krant van 8 september 2017

