Regio vrijdag, 8 september 2017

Taxikwestie: nog één poging voor chauffeurs Buitenpost - In opdracht van de gemeenteraad zal wethouder Sjon Stellinga nog één keer proberen om collega-bestuurders te overtuigen een betere overgangsregeling voor de huidige taxichauffeurs van het doelgroepenvervoer in het aanbestedingsbestek op te nemen. De aanbesteding van het WMO- en leerlingenvervoer zorgt al maanden voor verhitte discussies in Noordoost-Fryslân. De gemeenteraden in diverse gemeenten hebben al vaak over de kwestie gepraat. Een kort geding van Taxi Waaksma, de huidige vervoerder die de eerste aanbesteding verloor, resulteerde erin dat de hele procedure opnieuw uitgevoerd moet worden. Het belangrijkste hangijzer is de overname van het personeel van de huidige vervoerders. Die werd in de oude aanbesteding niet goed geregeld, waardoor de kans bestaat dat de bestaande vervoerder failliet gaat en er werkgelegenheid uit de regio verdwijnt. Tijdens een bijeenkomst, onder meer met de chauffeurs zelf, werd beloofd dat in de nieuwe bestek de strengere eisen van de OPOV-regeling (Overgang Personeel bij Overgang Vervoerscontracten) zouden gaan gelden, wat meer garanties op baanbehoud betekent. Maar omdat de ingang van de nieuwe taxi-cao is vertraagd, is de naleving van de nieuwe OPOV uiteindelijk in het aanbestedingsbestek geëist. Volgens Stellinga heeft hij een compromis kunnen bereiken door de bestaande overgangsregels “op te plussen”. Als het een nieuwe vervoerder niet lukt om 75 procent van het personeel over te nemen, moet hij ook kijken naar uitzendkrachten en uiteindelijk zelfs naar bijstandsgerechtigden in de gemeente. Met name de FNP, Gemeentebelangen en de VVD vinden die aanvullingen echter niet goed genoeg en willen dat de nieuwe OPOV wél in het aanbestedingsbestek wordt opgenomen. Bovendien waren ze ziedend dat ze pas na de vakantie hoorden dat de OPOV niet onderdeel is van de nieuwe aanbesteding. Fractievoorzitter Sjoerd Groenhof verweet wethouder Stellinga in het ingelaste spoeddebat van gisteravond politieke onwil en slechte communicatie. Dit schoot Stellinga in het verkeerde keelgat: hij verweet de partij laksheid. “Ik ga er vanuit dat de FNP weet dat een nieuwsbrief nieuws bevat.” Na heen en weer gesoebat over goede communicatie werd er overeenstemming bereikt. In een raadsbrede motie werd de wethouder opgeroepen zijn collega-bestuurders nog één keer te bewegen de OPOV op te nemen in het aanbestedingstraject. “Ik ben uw dienaar. Mijn weekeinden zijn de uwe”, reageerde Stellinga daarop, al vreesde hij een “rituele dans”. Voor maandag moet er namelijk over worden beslist: dan is de sluitingsdatum voor de aanbesteding. De raadsleden op hun beurt proberen de collega-fracties in de andere Noordoost-Friese gemeenten te bewegen hun wethouders te overtuigen van een betere regeling. In Dantumadiel wordt dinsdag gediscussieerd over de aanbesteding. Een dag na de inschrijvingsdatum voor de aanbesteding dus. “Mosterd na de maaltijd”, oordeelde wethouder Stellinga.

