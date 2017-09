Regio vrijdag, 8 september 2017

Kritische Kofi Annan op de Afsluitdijk Breezanddijk - Op het waterinnovatie-evenement Making Waves op de Afsluitdijk heeft eregast Kofi Annan zich gisteren kritisch uitgelaten over de achterblijvende bijdrage van rijke landen in de strijd tegen de impact van klimaatverandering in de armste delen van de wereld. De 79-jarige oud-secretaris-generaal van de Verenigde Naties deed zijn uitspraken tijdens de openingsspeech van het evenement, georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Annan riep westerse landen op hun beloftes na te komen om het Green Climate Fund van de Verenigde Naties vóór 2020 te vullen met honderd miljard dollar. Tot op heden zit er maar tien miljard in het fonds, opgericht naar aanleiding van het klimaatakkoord van Kopenhagen in 2009. Het fonds moet de armste landen in de wereld helpen zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering. “Juist de armste landen worden het hardst getroffen, terwijl zij het minste hebben bijgedragen aan de mondiale CO2-uitstoot”, hield de Ghanees zijn gehoor voor. Verder zouden landen met de grootste uitstoot, zoals de Verenigde Staten, volgens Annan snel een systeem van CO2-emissierechten moeten invoeren, gekoppeld aan een uitstoot-limiet. President Barack Obama stelde jaren geleden voor de VS een dergelijk cap-and-trade-systeem voor, maar zijn wet sneuvelde in 2010 in de Senaat. Annan: “In plaats van zo’n slimme emissiehandel op te zetten spenderen de grote vervuilende landen nog altijd miljarden aan subsidies voor fossiele brandstoffen.” Kofi Annan waarschuwde dat tot 2030 nog eens honderd miljoen mensen in armoede dreigen te geraken als gevolg van de opwarming van de aarde. “Overheden moeten snel handelen en alles in het werk zetten om de afspraken van het Parijse klimaatakkoord uit te voeren.” Lees de hele reportage in de papieren krant van 8 september 2017

