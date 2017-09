Economie vrijdag, 8 september 2017

Vliegveld Eelde wil ruimere openingsuren Eelde - Om de ambitie van ‘toegangspoort van het Noorden’waar te maken wil Groningen Airport Eelde vluchten gaan aanbieden vanaf zes uur in de ochtend, tien keer per jaar sporters of supporters laten vertrekken of landen in de late avond, drones toestaan en het lesverkeer meer ruimte bieden. Dat blijkt uit de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit die het Drentse vliegveld heeft ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. “We willen graag een half uur eerder open om betere aansluiting te hebben op hub-luchthavens, waar reizigers kunnen overstappen op het internationale netwerk”, zegt woordvoerder Lizette van Dijken. “Als je hier eerder vertrekt, heb je daar de keuze uit meer aansluitingen.” Nu is vanaf Eelde in ruim een uur de Deense hub Kopenhagen te bereiken. Dat toestel vertrekt pas om 9.15 uur. Dat komt volgens Van Dijken omdat luchtvaartmaatschappij Nordica het Zweedse Örebro als startpunt van deze lijndienst heeft gekozen. Daar kan het namelijk wel om 6.05 uur vertrekken naar Kopenhagen. Daarna vliegt het toestel door naar Eelde en legt dan de omgekeerde route af. “We verwachten straks drie keer per week een vroege vlucht vanaf onze luchthaven.” Eelde wil met de verruiming een gelijk speelveld creëren in de strijd om passagiers, want Maastricht en straks Lelystad gaan ook om zes uur open. Lees het hele artikel in de papieren krant van 8 september 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties