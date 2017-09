Regio woensdag, 6 september 2017

Bemiddeling vaker optie bij Friese burenruzies Leeuwarden - Het aantal Friese gemeenten dat zelf buurtbemiddeling faciliteert bij conflicten tussen buren groeit. Volgens Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) behandelen deze bemiddelaars steeds vaker complexe conflicten tussen buren. Volgens adviseur Frannie Herder van CCV had in 2008 alleen de gemeente Leeuwarden buurtbemiddeling, die overigens wel door de andere gemeenten ingeschakeld kon worden. Tegenwoordig hebben ook Ooststellingwerf, Heerenveen, Smallingerland, Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel een eigen mogelijkheid. ,,En De Fryske Marren is ermee bezig”, aldus Herder. Dongeradeel en Dantumadiel volgen mogelijk. De gemeenten zijn in gesprek met stichting Welzijn Het Bolwerk. Landelijk wordt buurtbemiddeling door 65 procent van de gemeenten aangeboden. In 2008 was dat nog 24 procent. De meest voorkomende klachten die buurtbemiddelaars behandelen zijn geluidsoverlast, ergernissen rond huis en tuin en intimidatie. Meer hierover in het Friesch Dagblad van woensdag 6 september.

