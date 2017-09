Regio woensdag, 6 september 2017

FNV wil actie tegen taxi-aanbesteding in Noordoost-Fryslân Dokkum - Bij de aanbesteding van het taxivervoer in Noordoost-Fryslân is geen verbeterde regeling opgenomen voor de overname van chauffeurs. Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties zijn boos. Vakbond FNV Taxi roept lokale politici op in actie te komen. Eerder dit jaar ontstond commotie over de aanbesteding, vooral omdat geen goede regeling zou zijn opgenomen voor de overname van de chauffeurs die het vervoer nu doen. Taxicentrale Waaksma uit Kootstertille - die de aanbesteding had verloren - vreesde een faillissement omdat tientallen personeelsleden zonder werk zouden komen en zouden moeten worden ontslagen. Het bedrijf stapte naar de rechter en kreeg gelijk, waarop de gemeenten besloten de aanbesteding over te doen. Wethouder Pytsje de Graaf (FNP, Dongeradeel) verzekerde vervolgens in juni aan alle raads- en Statenleden dat bij de heraanbesteding een betere regeling zou worden getroffen voor de overname van personeel. Ze wilde aansluiten bij afspraken in de nieuwe cao, die toen nagenoeg klaar zouden zijn. Het cao-overleg bleek langer te duren. Daarop besloten de gemeenten de oude regeling, de zogeheten OPOV-regeling, weer te hanteren. ,,De gemeenten verschuilen zich nu ten onrechte achter de cao”, zegt Hubert Andela van werkgeversorganisatie KNV Taxi. ,,Ze schrijven een opdracht uit en kunnen daarin gewoon opnemen dat personeel moet worden overgenomen.” Vakbondsbestuurder Minke Jansma van FNV Taxi sluit zich daarbij aan. ,,Er zijn genoeg gemeenten die wél afwijkende eisen stellen. Als je werkgelegenheid belangrijk vindt, moet je dat ook doen. De mensen moeten het werk volgen, daarvoor zou je als gemeente alles moeten doen wat mogelijk is.” De vakbondsbestuurder zegt dat lokale politici snel in actie zouden moeten komen. Veel meer hierover in het Friesch Dagblad van woensdag 6 september.

