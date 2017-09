Regio dinsdag, 5 september 2017

Locatietheater mijdt Leeuwarden om legekosten Jirnsum - Het was de bedoeling dat de laatste voorstellingen van het locatietoneelstuk Koning van het Grasland in Jirnsum zouden worden opgevoerd, maar de producent ziet daarvan af. Wegens de hoge leges- en vergunningskosten die de gemeente Leeuwarden rekent, is uitgeweken naar Gorredijk in de gemeente Opsterland. ,,De legeskosten zijn volkomen willekeurig”, constateert zakelijk leider Judith Huizing van Toneelgroep Jan Vos, producent van Koning van het Grasland. Het toneelstuk wordt opgevoerd in weilanden. In totaal zijn er 77 voorstellingen op 26 locaties. Op 24 mei ging het stuk in Grou in premičre. Op die locatie, ook in de gemeente Leeuwarden, volgden nog zeven uitvoeringen. Reden voor de producent om de hoge kosten voor lief te nemen. De legeskosten voor de aanvraag van een dergelijke evenementenvergunning bedragen in Leeuwarden 202 euro. Maar omdat het bestemmingsplan van de weilanden waar het stuk wordt opgevoerd geen evenementen toelaat, moet daarvoor in Leeuwarden een tijdelijke wijziging worden aangevraagd. Kosten: zevenhonderd euro. En dan rekent Leeuwarden ook nog kosten voor een tijdelijke parkeervergunning. Huizing: ,,We zouden tegen de duizend euro kosten hebben. We zeiden: dat gaan we niet betalen voor vier voorstellingen in een weilandje. Toen zijn we uitgeweken naar een andere locatie.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 5 september.

