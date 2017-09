Regio dinsdag, 5 september 2017

De Fryske Marren eist lijst met locaties van Vermilion Joure - Gaswinner Vermilion moet een lijst opgeven met exacte locaties waar met trilwagens of met dynamiet naar gas zal worden gezocht. Zolang die lijst er niet is, wil de gemeente De Fryske Marren geen vergunning verlenen voor het seismisch onderzoek. Dat bleek gistermiddag in de rechtbank in Groningen. Vermilion wil de komende maanden van delen van Zuid- en Oost-Fryslân de ondergrond beter in kaart brengen. Dat moet gebeuren door de weerkaatsing te registreren van kunstmatig opgewekte trillingen. De Fryske Marren is de enige gemeente die hiervoor nog geen vergunning heeft verleend. De gemeente wil eerst weten op welke locaties de trilwagens en explosieven zullen worden gebruikt. Ambtenaar Anita Flapper zei in de rechtbank dat de gemeente zonder zo’n lijst geen goede afweging kan maken. ,,We willen per concrete locatie kunnen bekijken wat het effect is op de omgeving, de belangen van omwonenden en dergelijke.” Volgens advocaat van Vermilion Marinke Israëls is het aanleveren van zo’n lijst onmogelijk, omdat de exacte locaties pas tijdens het onderzoek zullen worden bepaald. Ze zijn afhankelijk van de situaties ter plaatse - zo geldt bij dynamiet een minimale afstand van vijftig meter tot bebouwing - en bijvoorbeeld de medewerking van grondeigenaren. Meer hierover in het Friesch Dagblad van dinsdag 5 september.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties