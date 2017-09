Regio maandag, 4 september 2017

Het gevoel zegt wat anders, maar de zomer was helemaal niet zo slecht

Leeuwarden - Bij veel mensen leeft het gevoel dat het weer de afgelopen zomer niet al te best was. Lange stabiele perioden ontbraken en zomerse temperaturen kwamen nauwelijks voor. Maar de harde cijfers weerspreken het gevoel.

De zomer was namelijk warmer dan normaal en de zon scheen meer dan gebruikelijk. Landelijk scharen juni, juli en augustus zich zelfs in het rijtje van de tien warmste zomers sinds 1901. In De Bilt kwam de gemiddelde temperatuur uit op 17,7 graden tegen normaal 17,0 graden. De ranglijst wordt overigens aangevoerd door het jaar 2003 met een etmaalgemiddelde van 18,3 graden.

In het Noorden was de zomer aanmerkelijk koeler. Leeuwarden mat een gemiddelde van 16,8 graden, normaal is 16,2 graden. Het hoge gemiddelde hebben we volledig te danken aan de uitzonderlijk warme junimaand. In juli lagen de temperaturen rond normale waarden, augustus was iets koeler dan normaal.

Uitschieters ontbraken. In het noorden en westen van Fryslân kwam de temperatuur afgelopen zomer geen enkele keer boven de tropische grens van 30 graden. In het oosten van de provincie wel één tropische dag, op 19 juni mat weeramateur Ad Vermaas in Siegerswoude 30 graden. Vermaas kwam tot dertien zomerse dagen met maximum temperaturen van 25 graden of meer.

