Regio maandag, 4 september 2017

Aantal wijkagenten Fryslân groeit binnenkort naar 131

Leeuwarden - Het aantal wijkagenten in Fryslân neemt toe. Als alle vacatures gevuld worden komt het aantal wijkagenten dit jaar op 131. Dat zijn er 39 meer dan in 2013.

Oscar Dros, tot 1 september politiechef van politie-eenheid Noord-Nederland, meldde vrijdag in het Friesch Dagblad dat het aantal wijkagenten in het Noorden de afgelopen jaren is gegroeid. Navraag naar de exacte cijfers leert dat er in 2013 in Fryslân 92 wijkagenten waren. Dit jaar moeten dat er 131 zijn, meldt politie-woordvoerder Paul Heidanus. Er moeten volgens Heidanus nog enkele vacatures gevuld worden. De extra wijkagenten worden evenredig verdeeld over de zes Friese basisteams.

In 2012 werd besloten dat er gemiddeld per vijfduizend inwoners één wijkagent moet zijn. Dat moet voor meer veiligheid zorgen op lokaal niveau. Aangezien er in Fryslân een kleine 650.000 mensen wonen, voldoet korps Fryslân aan die norm zodra de openstaande vacatures worden gevuld.

