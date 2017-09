Regio maandag, 4 september 2017

De Fryske Marren houdt zoektocht naar gas tegen Joure - Gemeente De Fryske Marren werkt vooralsnog niet mee aan de zoektocht naar gas door energiebedrijf Vermilion op haar grondgebied. De gemeente weigert de vergunningsaanvraag in behandeling te nemen, omdat die volgens de gemeente niet compleet is. Vermilion denkt daar anders over, en probeert vandaag via de rechter af te dwingen dat de vergunning in behandeling wordt genomen. Vermilion deed in april dit jaar een aanvraag bij de gemeente voor de zoektocht naar aardgas en bronnen voor geothermie in een deel van het gemeentelijke grondgebied, onder meer in de buurt van Langweer. Dit onderzoek is onderdeel van de zoektocht van Vermilion in een groter deel van Fryslân. De Fryske Marren vindt dat deze aanvraag niet voldoet aan de indieningseisen. Waarom, dat wil de gemeente niet toelichten. Vermilion vindt dat alle benodigde informatie is aangeleverd, zo laat woordvoerder Elita Córdova Gaytán in een schriftelijke reactie weten. Het bedrijf heeft vervolgens bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de gemeente. Wanneer dat bezwaar behandeld wordt, is nog niet bekend. Naast het bezwaar heeft Vermilion een verzoek tot voorlopige voorziening ingediend bij rechtbank Noord-Nederland. Die zaak dient vandaag in Groningen. Lees verder in het Friesch Dagblad van 4 september 2017

