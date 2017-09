Regio zaterdag, 2 september 2017

Wisselvallig weer last voor buitenbaden

Leeuwarden - De meeste openluchtzwembaden in Fryslân hebben dit jaar wat minder zwemmers op bezoek gehad dan vorig jaar. Dat blijkt uit een inventarisatie langs acht van zulke baden. Daarvan konden alleen de Mounewetter in Witmarsum en De Sawnstjerren in Hallum meer zwemmers verwelkomen dan op hetzelfde moment in 2016.

Bezoekersaantallen van buitenbaden hangen begrijpelijkerwijs in hoge mate van het weer af. In juni was het zonnig en warm en leken de baden op een topjaar af te stevenen. Maar uitgerekend in de weken waarin de meeste mensen vrij hadden - tijdens de schoolvakantie die dit jaar in het Noorden laat viel - kwam de klad er een beetje in. Vorig jaar was augustus een stuk zonniger dan dit jaar en gaf september nog een zeldzaam warme nazomer. Dat zit er nu waarschijnlijk niet in.

,,Eins moat moarns, as minsken har dei planne, de sinne al skine”, aldus een medewerker van zwembad Wettervlecke in Surhuisterveen. Afgelopen dinsdag was daarom een topdag, toen het na een lange poos zomers warm was, met de hele dag zon. Veel baden haalden toen hun bezoekersrecord van dit seizoen. In Surhuisterveen, Appelscha en Witmarsum zochten die dag maar liefst 1500 tot 1800 mensen verkoeling in bad.

Een dag later, toen het voortdurend regende, was het juist ronduit slecht. Badmeester Jannes van Veenen van zwembad Jubbega heeft de hele dag toen niet meer dan twee zwemmers in het water gehad.

Van Veenen begreep dat wel. ,,Het is nu eenmaal niet uitnodigend om je in de stromende regen in het gras neer te vlijen op je badhanddoekje. Ook al is het water net zo warm als op een zonnige dag.”

Het zonverwarmde water van het Jubbegaaster bad is nu zo’n 22 graden, slechts een paar tiende graden koeler dan vorig jaar.

