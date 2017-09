Regio zaterdag, 2 september 2017

Drachtster Lyceum start speciale klas voor leerlingen met autisme Drachten - Na een lange jarenlobby van Friese ouders is het volgende week zo ver. Op het Drachtster Lyceum (Singelland) in Drachten start een speciale klas voor leerlingen met autisme op havo- en vwo-niveau. Een groep van zes leerlingen krijgt les van een groepsleerkracht van de Renn 4-school De Zwaai en van vakdocenten van het Drachtster Lyceum. Voor hen is het dé mogelijkheid om een diploma te halen op havo- of vwo-niveau. Want juist jongeren met autisme en een hoge intelligentie vallen vaak tussen wal en schip. Op een reguliere school lopen ze vast, maar het speciaal onderwijs biedt niet het onderwijs op hun niveau. Als zorgcoördinator zag Teuny Bosma van het Drachtster Lyceum vaak hoe het misging met leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum (ASS). Zelfs een speciale structuurklas met hooguit 24 leerlingen bleek dan te druk. Soms werden de leerlingen boos en opstandig door de vele prikkels op een grote school en de frustraties als iets niet lukte, waardoor ze niet meer in klas te hanteren waren. Anderen bleven in hun eigen wereldje. ,,Dat zijn de leerlingen waar je echt nul procent last van hebt, maar je krijgt er ook niets uit. En je kan moeilijk in hun hoofd kijken of de lesstof binnenkomt.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 2 september

