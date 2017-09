Regio zaterdag, 2 september 2017

Behouden Huys wil trekpleister Skylge worden West-Terschelling - Maandenlang, sinds 1 oktober vorig jaar, was Museum het Behouden Huys in West-Terschelling dicht voor een verbouwing. Het museum werd uitgebreid met de naastgelegen woning aan de Commandeurstraat 28. Gisteren vierde het museum de nieuwe opening. Ambities zijn er ook. ,,Wy wolle derfoar soargje dat minsken no faker werom komme foar it museum", zegt conservator Richard van der Veen. ,,In besite oan Skyljelân moat eins hân yn hân gean mei in besite oan it museum. It is de skatkeamer fan it eilân.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 2 september

