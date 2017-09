Economie zaterdag, 2 september 2017

B.U.C. Holland onder dak bij stalinrichter Spinder Harkema - Specialist in koewaterbedden B.U.C. Holland uit Leek is overgenomen door Spinder Dairy Housing Concepts in Harkema. Het Groningse familiebedrijf zocht een partner voor uitbreiding van de werkzaamheden en kwam uit bij de Friese stalinrichter. B.U.C. is voort-aan een merk van Spinder; de vestiging in Leek gaat dicht. ,,Koecomfort wordt steeds belangrijker. Koeien moeten meer lactaties mee kunnen en dan is het waterbed het summum van comfort”, zegt Jehannes Bottema, commercieel directeur bij Spinder. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 2 september

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties