Regio vrijdag, 1 september 2017

PVV toch niet bij verkiezingen in Leeuwarden

Leeuwarden - De PVV doet niet mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in november in Leeuwarden. Volgens een woordvoerster van PVV Frysl‚n komen de verkiezingen te vroeg.

De partij is vanaf december bezig geweest om mee te doen aan de verkiezingen. ,,De tijd om een goede lijst samen te stellen was te kortĒ, aldus de woordvoerster. Meer vragen over de mislukte verkiezingsdeelname wil ze niet beantwoorden. Max Aardema, fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten, reageerde niet op vragen van het Friesch Dagblad.

De PVV is op dit moment alleen in Almere en Den Haag vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Bij de komende verkiezingen wil de partij in meer gemeenten meedoen. PVV-leider Geert Wilders kondigde in april aan deel te zullen nemen in zestig gemeenten, waaronder drie Friese: Achtkarspelen, Ooststellingwerf en Weststellingwerf.

Later die maand zei Statenlid Harrie Graansma in de Volkskrant dat de PVV mogelijk ook in Leeuwarden, Sķdwest-Frysl‚n en Waadhoeke mee zou doen, waar de verkiezingen al dit najaar plaatsvinden. Dat blijkt dus nu niet het geval.

SP

Ook de SP ziet bij de komende verkiezingen af van deelname in Leeuwarden. Wel nieuw is LIJST058 van Otto van der GaliŽn. Het ex-statenlid voor ChristenUnie/SGP en de PVV wil er in de gemeenteraad voor zorgen dat er weer naar de burger geluisterd wordt. Volgens Van der GaliŽn heeft hij een goede lijst en zal zijn partij zich aan de rechterkant van het politieke spectrum begeven.

De Klokkenluiderspartij probeert mogelijk ook weer in de Leeuwarder raad te komen. De partij heeft zich aangemeld voor de verkiezingen, net als in 2013, maar wil eerst duizend steunbetuigingen binnenhalen. In 2013 haalde de partij 544 stemmen.

Reacties: