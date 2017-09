Regio vrijdag, 1 september 2017

Noordelijke politiechef wil meer agenten Leeuwarden - Oscar Dros, tot vandaag politiechef van politie-eenheid Noord-Nederland, pleit voor het aantrekken van meer politieagenten. ,,Iedere extra politieagent is welkom, ook in Noord-Nederland”, zegt hij vandaag in het Friesch Dagblad. Dros ziet daarnaast voor de komende jaren in Noord-Nederland prioriteiten voor de politie op het gebied van digitale criminaliteit en ondermijnende criminaliteit. Op die gebieden is extra capaciteit gewenst, denkt Dros. ,,Vijf jaar geleden was het probleem van cybercrime veel minder groot dan nu. We moeten daar nog flink mee aan de slag.” Ondermijnende criminaliteit is misdaad waarbij de samenleving ontwricht wordt en de boven- en onderwereld samensmelten. Een voorbeeld daarvan is het handelen van sommige motorclubs. ,,De clubs zijn vaak betrokken bij criminaliteit”, aldus Dros. Dros signaleert verder dat de politie en de gemeenten, en ook andere instanties als de Belastingdienst, steeds meer samenwerken bij criminaliteitsbestrijding. Taken op het gebied van handhaving worden nu al door gemeenten overgenomen. ,,Jarenlang was veiligheid iets voor politie en het Openbaar Ministerie. Tegenwoordig zie je dat bijvoorbeeld de gemeenten, de belastingdienst en de burger er steeds meer bij betrokken worden.” Oscar Dros begint vandaag als politiechef bij de politie-eenheid Oost-Nederland. Hij werkte in totaal vijftien jaar bij de politie in Noord-Nederland. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 1 september

