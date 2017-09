Geloof & Kerk vrijdag, 1 september 2017

Zeldzame bijbel is weer te zien in Franeker Franeker - Of het echt de enige goudbeslagen bijbel uit de achttiende eeuw is die in een Fries museum ligt, durft voorzitter Lourens Oldersma van de Ottema-Kingma Stichting (OKS) niet te zeggen. Maar bijzonder is de aankoop van een bijbel met dit zeldzame, luxueuse goudbeslag, gemaakt rond 1720 door de Leeuwarder edelsmid Jacobus Jongsma, in elk geval wel. De bijbel was ooit eigendom van Suffridus Westerhuis, bewoner van het Martenahuis in Franeker. Vermogend waren hij en zijn echtgenote Titia Bogarda zeker. Dat blijkt niet alleen uit de ingrijpende verbouwing die zij rond 1700 lieten uitvoeren aan het Martenahuis, maar ook uit deze bijbel. Oldersma: ,,De meeste bijbels hebben een zilverbeslag; deze een goudbeslag. Het is een van de zeldzaamste en vroegste voorbeelden van Fries goudbeslag.” Meer hierover in het Friesch Dagblad van 1 september

