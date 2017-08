Regio donderdag, 31 augustus 2017

Oude stal moet brandveiliger worden

Leeuwarden - Het kabinet gaat onderzoeken of het boeren kan verplichten hun bestaande stallen beter te beveiligen tegen brand. Gezien de vele stalbranden vindt staatssecretaris Martijn van Dam het tijd hoog tijd voor extra maatregelen, zo schreef hij gisteren aan de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport Evaluatie Actieplan Stalbranden.

De afgelopen maanden werd de landbouwsector opgeschrikt door stalbranden die aan vele dieren het leven kostte. Zo kwamen in augustus in Swifterbant 40.000 kippen om bij een stalbrand. Kort daarna kwamen honderden varkens om het leven in het Twentse Agelo nadat een schuur in brand was gevlogen. In juli vonden ruim 20.000 varkens de dood bij een brand in een stal in het Gelderse Erichem.

Volgens de organisatie Wakker Dier bedraagt het totaal aantal dieren dat dit jaar is omgekomen door stalbranden 225.000. Bij een boerderijbrand in Joure afgelopen juli kwam een aantal kalveren om.

Ook LTO Nederland vindt dat veehouders hun oude stallen snel brandveilig moeten maken. Veehouders moeten voortaan regelmatig controleren of de elektra in een stal nog veilig is, laat de land- en tuinbouworganisatie weten. Ook zouden boeren meer bliksemafleiders en rookmelders in technische ruimtes moeten installeren. De sector zou dit onderling moeten verplichten en handhaven.

