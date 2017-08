Economie donderdag, 31 augustus 2017

Fritom bouwt nieuw kantoor op De Marne in Bolsward Bolsward - Logistiek bedrijf Fritom bouwt op industrieterrein De Marne in Bolsward een nieuw kantoorgebouw. Daarin worden de werkzaamheden van drie takken van het bedrijf uit de stad samengevoegd. Op 15 september zal de eerste paal worden geslagen. In het kantorencomplex zullen straks Wiersma Holding, Fritom Holding en Fritom Liquid Food Group gehuisvest worden. ,,In totaal zullen er zo’n vijftig tot zestig mensen op kantoor komen te zitten”, zegt Reinder Beuving, de financiële topman van Fritom. Het bedrijf heeft door heel Nederland nu in totaal tien vestigingen - waaronder ook een van Veentra-Fritom in Heeg - en telt zo’n achthonderd medewerkers. De activiteiten in Bolsward vinden nu plaats op twee locaties aan De Wymerts. ,,Voor vrachtwagens komen er op het terrein ook faciliteiten om kleine reparaties te kunnen uitvoeren en de voertuigen te wassen. Daarnaast is er ruimte voor stalling voor onder meer bedrijfsauto’s, opleggers, trekkers en kiepers.” Afgelopen jaar voegde Fritom de planningsactiviteiten van het vervoer van vloeibare voedingsstoffen - denk aan melk(producten) van boeren en fabrieken, maar ook aan plantaardige oliën en diervoeders - al samen in Bolsward. Een deel van dat werk werd daarvoor nog uitgevoerd in het Twentse Enter. Maar daarover was men niet tevreden. Uit de samenvoeging moesten synergievoordelen ontstaan. De keuze om nu nieuw te bouwen komt in eerste instantie voort uit goede omzetcijfers. ,,We zijn al jaren een gezond bedrijf en het loopt gewoon fijn. We merken ook dat het met logistiek Nederland de laatste tijd beter gaat”, zegt Beuving. Ook is een van de twee gebouwen aan De Wymerts een verouderd huurpand, en het andere is recent verkocht aan buurman Hochwald. Voor 1 april Beuving wil voor 1 april volgend jaar het nieuwe pand betrekken. Gezien de groei in werk zit een werknemers-uitbreiding er op termijn ook wel in, zegt de topman. ,,Dat geldt eigenlijk voor het hele bedrijf Fritom. Je zag in de markt een tijdje dat de flexibele schil rond bedrijven werd uitgebreid, maar nu wordt de behoefte aan eigen chauffeurs weer groter. Die trend zal zich wel doorzetten.”

