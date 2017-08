Regio woensdag, 30 augustus 2017

Friese huizen vaak boven vraagprijs weg Leeuwarden - Bieden boven de vraagprijs bij het kopen van een woning komt steeds vaker voor. In het tweede kwartaal gebeurde dat bij 28 procent van de verkochte woningen in Nederland, becijferde woningmarktonderzoeker Calcasa. In Fryslân kwam het tussen begin april en eind juni het vaakst voor in Ferwerderadiel. In 2007, voor de crisis, werd maar bij 9 procent van de woningen meer geboden dan de verkoper vroeg. In acht steden werd zelfs meer dan de helft van de woningen boven de vraagprijs verkocht, met Amsterdam als koploper. Daar ging het om bijna acht op de tien woningen. Ook in Utrecht, Groningen, Haarlem, Amstelveen, Almere, Zaanstad, Amersfoort en Leiden wordt vaker wel dan niet overboden. Ook in Fryslân worden geregeld huizen boven de vraagprijs verkocht, maar minder vaak dan het landelijke beeld. In de gemeente Franekeradeel gebeurde dit relatief het vaakst, namelijk bij 21,7 procent van de transacties. Daarna volgen het Bildt met 20 procent en Leeuwarden met 19,3 procent. In de gemeenten in Noordoost-Fryslân komt het overbieden (nog) relatief weinig voor. In Achtkarspelen werd 13,8 procent van de huizen ‘te duur’ verkocht, maar bij de andere gemeenten in die hoek van de provincie lag het percentage rond de 5 procent. Lees verder in het Friesch Dagblad van 30 augustus 2017

