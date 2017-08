Regio woensdag, 30 augustus 2017

Minder leerlingen zeevaartschool Harlingen - Het aantal aanmeldingen voor de vmbo-opleiding van de Maritieme Academie in Harlingen is met 10 procent gedaald ten opzichte van vorig jaar. Volgens directeur Arjen Mintjes is dit de grootste daling in negentien jaar. Mintjes maakt zich ongerust: nu al kampt met name de binnenvaartbranche met een groot tekort aan personeel. Het aantal aanmeldingen van de mbo-opleiding is nog wel op peil, maar Mintjes verwacht dat deze opleiding uiteindelijk ook minder leerlingen trekt als het vmbo onder druk staat. ,,98 procent van de vmbo’ers stroomt door naar het mbo.” Mintjes heeft het idee dat de vmbo-vakopleidingen niet zo op het netvlies staan van de basisschool. De trend is om zoveel mogelijk algemeen op te leiden. ,,Maar leerlingen die bij ons een diploma halen, kunnen ook zonder problemen elders aan de slag. En er heeft nog nooit iemand de school verlaten zonder diploma. Sterker nog. We hebben moeite de leerlingen op school te houden. Zo hard wordt er aan ze getrokken." Daarbij speelt de krimp een rol: er zijn gewoon minder jongeren. ,,Met name nu de economie weer aantrekt, zie je dat ook andere sectoren weer hard trekken aan dezelfde doelgroep, zoals de bouw. Lees verder in het Friesch Dagblad van 30 augustus 2017

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties