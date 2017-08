Regio woensdag, 30 augustus 2017

LF2018 rekent op veel minder bezoekers

Leeuwarden - Culturele Hoofdstad verwacht geen vier maar 1,4 miljoen bezoekers in 2018. Dat erkende Lieven Bertels, de vertrekkend directeur van LF2018, gisteren. In het bidbook en in presentaties voor gemeenteraden en Provinciale Staten werd, in aanloop naar de kandidaatstelling voor het evenement in 2013, steeds gezegd dat er vier miljoen mensen zouden komen. Later is dat bijgesteld naar 1,4 miljoen mensen. De VVD in Leeuwarden vindt dat onbegrijpelijk en wil duidelijkheid van wethouder Sjoerd Feitsma.

De mensen die op het evenement afkomen zullen, door meerdere activiteiten te bezoeken, wel tot vier miljoen bezoeken komen. Volgens Bertels is het niet raar dat dat getal is veranderd. ,,In de aanloop naar de verkiezing is er een plan geschreven en daarin zijn getallen genoemd." Tot gisteren werd op vragen van het Friesch Dagblad, door verschillende mensen binnen LF2018 steeds ontkend dat er eerst sprake was van vier miljoen unieke bezoekers. Er werd gesteld dat er altijd uitgegaan is van vier miljoen bezoeken.

,,Dat is dus niet zo", stelt Bertels nu. Ook in september vorig jaar werd in een rapportage nog melding gemaakt van vier miljoen bezoekers. Bertels benadrukt dat de verwachte economische opbrengst gelijk is gebleven: 79 miljoen euro. LF2018 werkt overigens met een budget van zo’n zeventig miljoen.

