CBS: minder fysieke Friese kledingwinkels

Leeuwarden - Fryslân heeft steeds minder fysieke kledingwinkels. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gisteren publiceerde. Wel komen er steeds meer Friese kledingwinkels op internet bij.

In 2013 telde Fryslân 665 fysieke kledingwinkels. In 2017 zijn daar nog 605 van over. Per tienduizend inwoners zijn er nu nog 9,4 winkels. In 2013 waren dat er 10,3. De afname in Fryslân komt overeen met de Nederlandse trend. In 2013 waren er landelijk 17.030 fysieke winkels. Dit jaar staan er nog 15.515 in de boeken.

Het aantal Friese webwinkels nam in diezelfde periode toe. In 2013 waren daar 170 van. In 2017 is dat aantal gegroeid naar 230 webwinkels. ‘Consumenten kopen de laatste jaren kleding en modeartikelen vaker op internet’, zo schrijft CBS. ‘De online detailhandelsomzet van deze artikelen is in 2016 met bijna 15 procent gestegen ten opzichte van het jaar ervoor. Dit in tegenstelling tot de winkelverkopen, die bijna 2 procent lager waren dan een jaar eerder.’

