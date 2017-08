Regio dinsdag, 29 augustus 2017

Rijksdiensten accepteren nu ook Fries Leeuwarden - In Fryslân gevestigde instellingen met een goede-doelenstatus (ANBI) krijgen de mogelijkheid om zich voortaan desgewenst alleen in het Fries te verantwoorden. Dat heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laten weten in antwoord op Kamervragen over de tussenevaluatie van de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur. Vorig jaar december was er in Provinciale Staten verontwaardiging gerezen over het feit dat Doarpsbelang Aldegea-Smel door de Belastingdienst op de vingers was getikt vanwege een Friestalige publicatie. Verscheidene andere instellingen bleken dezelfde ervaring te hebben gehad. Onder de richtlijnen van de Belastingdienst was het voor Friese ANBs “'niet mogelijk om zich uitsluitend in het Fries te verantwoorden zonder dat zij daarbij hun ANBI-status verliezen”, aldus de minister. Hij heeft besloten dat dat nu toch mogelijk wordt, omdat het Fries in Fryslân een gelijke status heeft als het Nederlands. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 29 augustus

