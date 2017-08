Regio dinsdag, 29 augustus 2017

Onvrede over afsluiting zandbanken in Waddenzee Harlingen - Het voorstel van de Waddenunit van het ministerie van Economische Zaken (EZ) om een tweetal zandbanken in de Waddenzee af te sluiten voor publiek leidt tot onbegrip bij aanbieders van zeehondenexcursies. ,,Ik begrijp er niks van”, zegt Gieneke Pot van Waddenrecreatie Neptunus uit Harlingen. ,,De banken worden afgesloten omdat de zeehonden teveel verstoord zouden worden door bezoekers. Maar wij komen er al jaren en zien dat er alleen maar meer zeehonden zijn bijgekomen. Als ze verstoord zouden worden dan waren ze wel weggebleven.” Vorige week werd bekend dat de Waddenunit de banken volgend jaar wil afsluiten. Het gaat dan in het bijzonder om de zandbank Engelschhoek tussen Terschelling en Vlieland. Ook zou er een vaarverbod komen langs de Kuipersplaat bij Schiermonnikoog. Reden: de zeehonden die op deze zandbanken blijven worden te veel gestoord door bezoekers, aldus de Waddenunit. ,,Het betreft nog een voorstel, dus het is nog niet zeker of het überhaupt doorgaat”, aldus woordvoerder Marian Bestelink van de afdeling Natuur- en Dierenwelzijn van het ministerie van EZ. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 29 augustus.

