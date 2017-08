Regio dinsdag, 29 augustus 2017

Zes banken als herinnering aan Franekeradeel Franeker - Zes ‘zitgelegenheden’ worden er waarschijnlijk nog dit jaar in Franekeradeel geplaatst. Ze moeten een blijvende herinnering vormen aan de gemeente Franekeradeel, die in 2018 opgaat in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Dat blijkt uit een memo die het college van burgemeester en wethouders in Franekeradeel heeft verstuurd naar de gemeenteraad. Die nam in oktober vorig jaar een motie aan waarin werd gevraagd een werkgroep op te stellen met vertegenwoordigers uit de mienskip, die een ‘blijvende herinnering of ervaring’ aan de gemeente Franekeradeel moesten realiseren. De werkgroep werd opgericht, kwam een aantal keren bij elkaar en koos uiteindelijk voor een ‘blijvend cadeau’ in plaats van een eenmalige ervaring als een feest of wandeltocht. Het cadeau is nadrukkelijk bedoeld voor de hele gemeente Franekeradeel en niet alleen voor de stad Franeker, schrijft het college. De ‘zitgelegenheden met diverse mogelijkheden’ - het precieze ontwerp is nog onbekend, maar er komt een verwijzing naar Franekeradeel in - komen op plekken tussen de dorpen en Franeker. Daarmee benadrukken ze het thema van het cadeau: verbinden. Informatiezuilen Ook is het de bedoeling dat bij de verschillende locaties informatiezuilen worden geplaatst waarop lokale informatie te vinden is, bijvoorbeeld over komende evenementen of wandel- en fietsroutes. Een zevende zuil komt dan in de binnenstad van Franeker, met dezelfde informatie. De zitgelegenheden en zuilen moeten nog dit jaar worden geplaatst, voordat Franekeradeel opgaat in Waadhoeke. De exacte datum van plaatsing is nog niet bekend. Het budget voor het afscheidscadeau was indertijd door de raad vastgesteld op 175.000 euro.

