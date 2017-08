Economie dinsdag, 29 augustus 2017

FrieslandCampina verhoogt melkprijs Leeuwarden - De garantieprijs van zuivelcoöperatie FrieslandCampina voor boerderijmelk is met twee euro gestegen. In september ontvangen aangesloten melkveehouders 40,50 euro per honderd kilo melk. De stijging van de afgelopen maanden wordt daarmee voortgezet. De prijzen worden traditioneel bepaald per kilo op basis van onder meer de gehaltes aan vet en eiwit. In de garantieprijs voor komende maand is een correctie verwerkt van 0,91 euro, door te laag ingeschatte melkprijzen van een aantal van de referentiebedrijven in de afgelopen maanden. FrieslandCampina verwacht dat de melkprijzen van de meeste referentiebedrijven in september verder zullen stijgen. Door de goede vraag en beperkte voorraden stijgen de noteringen voor boter en kaas. De garantieprijzen zijn de afgelopen periode sterk gestegen. In september 2016 lag die prijs nog op 26,25 euro per honderd kilo melk. De stijging die FrieslandCampina gisteren aankondigde is echter fors: nog niet eerder dit jaar was de stijging zo sterk. De eiwitwaarde bedraagt in september 661,12 euro, de vetwaarde 330,56 euro en de lactosewaarde 66,11 euro per honderd kilo. De biologische garantieprijs stijgt met 0,25 euro ten opzichte van augustus, naar 48,75 euro per honderd kilo melk. Daarin zit een correctie van 0,16 euro verwerkt. De biologische melkprijzen van de referentiebedrijven zijn volgens FrieslandCampina relatief stabiel. In september bedraagt de eiwitwaarde 799,87 euro, de vetwaarde 399,93 euro en de lactosewaarde 79,99 euro per honderd kilo.

